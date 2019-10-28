В дальневосточную столицу прилетел необычный китайский авиалайнер. Он совершил свой первый международный рейс, который открыла новая авиакомпания. Как прошла посадка самолёта, и почему за штурвалом оказался один из руководителей авиакомпании?

Аэропорт Владивостока первым встречает этот рейс. Здесь на взлётно-посадочной полосе приземлилось воздушное судно Comac ARJ. Оно прибыло из Харбина.

Необычную окраску самолёта жители Поднебесной называют китайской мечтой. Панда — неофициальный символ страны. Возле трапа пилотов и стюардесс принимают как почётных гостей — с букетами цветов. И, действительно, повод значимый. В аэропорту Кневичи новая авиакомпания открывает направление Владивосток-Харбин.

Чжан Фан, заместитель директора авиакомпании Chengdu Airlines, лётчик-испытатель: «В дальнейшем, мы можем получить больше разрешений на полёты, мы планируем восстановить рейс Муданьцзян-Владивосток. И вообще мы хотим открыть больше рейсов из китайских городов во Владивосток. Этот лайнер первый раз прилетел за границу. Событие имеет большое значение для нашей авиакомпании, для развития гражданской авиации Китая».

Чжан Фан совмещает сразу две должности. Он заместитель директора авиакомпании и лётчик-испытатель. В этот раз тоже сидел за штурвалом воздушного судна.

Чжан Фан, заместитель директора авиакомпании Chengdu Airlines, лётчик-испытатель: «Это не тяжело, это как игра на музыкальном инструменте, например, когда мы играем на пианино, мы играем не только на какой-то конкретной части, так и здесь, во всём можно найти баланс, равновесие».

К слову, Кневичи стал первым аэропортом в мире, встретившим такой самолет. Рейсы Владивосток – Харбин китайская авиакомпания будет выполнять два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]