"Я - человек мира" - интервью с Ириной Астаховой
"Вести: Приморье. Интервью" с поэтессой Ириной Астаховой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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