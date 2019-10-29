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Подготовка к переписи населения: как узнать переписчика. Видеорепортаж Виктории Сатдаровой

До старта Всероссийской переписи населения остался год. Подготовка идёт полным походом. Как готовятся переписчики и какие изменения ждут будущих респондентов?

В следующем году для всей России будет важное событие — перепись населения. На данный момент завершена работа регистратора. Все дома в крае подсчитаны, их 220 тысяч. Впереди самые сложные мероприятия — формирование плана и цифровых карт.

За два месяца регистраторы обошли все частые и многоквартирные дома в Приморье. С прошлой переписи, десять лет назад, многое изменилось, говорят специалисты. Более 8 тысяч старых домов были снесены, зато на их месте возвели современные новостройки. Но работы на этом не заканчиваются.

Наталья Баукова, руководитель Росстата Приморского края: «Начнется новый этап — очень большой этап, формирование организационного плана переписи. Организационный план — это информация сколько и какие участки будут сформированы на той или иной территории».

На всероссийский опрос выделено около 33 миллиардов рублей. Переписчика можно будет узнать по брендированному жилету и шарфу. Также сотруднику выдадут специальный портфель, в котором он будет хранить цифровой планшет. Но главный атрибут переписчика — это его удостоверение и действительно оно будет только при наличии паспорта. Респондент, напротив, никаких документов предъявлять не должен.

Светлана Никитина, начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстата: «Мы не собираем персональные данные, они будут строго защищены. Информация о конкретном человеке или о конкретном хозяйстве никогда не появятся в интернете . Я думаю, что многие понимают, что такая информация необходима и обществу и государству, и самим гражданам для улучшения социально-экономической сферы в регионах».

Статистики называют предстоящую перепись последней бумажной и первой цифровой. Участвовать в опросе можно будет по-разному. Заполнить анкету на интернет-портале «Госуслуги», прийти на стационарный участок или принять регистратора дома.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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