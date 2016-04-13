Продуктовая корзины подешевела в Приморье
Стоимость продуктовой корзины в Приморском крае в сентябре снизилась на 0,1% – до 5 441 рубля. В то время как в целом по стране стоимость минимального набора с начала года выросла на 1,8%
Как сообщили в администрации края, продуктовая корзина в Приморском крае в сентябре в сравнении с предыдущем месяцем подешевела на 0,1%, до 5 441 рубля. Из продуктов питания, входящих в минимальный набор, зафиксировано снижение цен на мясо, рыбу, масло, молоко, сыры, сахар-песок, муку, хлеб, гречку, пшено, горох и фасоль, капусту белокочанную, лук, морковь.
Напомним, что в крае стартовал проект «Социальная карта «Приморец». Предъявив такую карту, жители края определенных категорий, могут получить скидку на продукцию, представленную в различных торговых сетях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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