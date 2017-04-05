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Полицейские предотвратили несчастный случай на железной дороге в Приморье

Полицейские предотвратили несчастный случай на железной дороге в Приморье

На станционных путях в районе улицы Лимичёвской, расположенной на окраине города Уссурийска, инспекторы линейного отдела МВД  застали группу подростков в возрасте 8-12 лет, которые следовали по железнодорожным путям вслед прошедшему маневровому локомотиву. Своё появление на железной дороге школьники объяснили тем что, повстречали стаю бродячих собак и решили её обойти по путям, предполагая, что здесь им ничего не угрожает.

Как выяснили полицейские, дети являются местными жителями и ранее в зону внимания полиции не попадали.

Подростки были выведены сотрудниками транспортной полиции из опасной зоны, а их родители незамедлительно уведомлены о происшествии.

С каждым ребенком, в присутствии их законных представителей, инспекторы ПДН провели разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и мерах ответственности за их нарушение.

Родители также предупреждены об ответственности за повторное появление их детей на объектах железнодорожного транспорта.

В целях профилактики правонарушений со стороны несовершеннолетних, инспекторы ОПДН ЛО МВД России на ст.Уссурийск направили соответствующую информацию о данном происшествии в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Уссурийского городского округа.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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