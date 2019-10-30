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Программа "Пульс": Абилитация недоношенных детей в Приморском перинатальном центре

Ежедневно здесь идет борьба за жизни матерей и крохотных приморцев. В краевом перинатальном центре для них работают 14 отделений, действуют гинекологические, педиатрические службы. Здесь есть роддом, поликлиника, лаборатории. Большое внимание в перинатальном центре уделяют абилитации недоношенных детей - помогают малышу привыкнуть к новому миру. В комплекс процедур входят: массаж, занятия с психологами, различные упражнения в сенсорной комнате. Подробнее - в программе "Пульс".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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