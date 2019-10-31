"Вести: Приморье. Интервью": Итоги октябрьской сессии приморского парламента
"Вести: Приморье. Интервью" с председателем Законодательного Собрания Приморского края Алексадром Роликом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
29.12.2017 Александр Ролик подвел итоги работы приморского парламента в 2017 году
-
30.09.2017 "Вести: Приморье. Интервью" с Александром Роликом о корректировке краевого бюджета-2017
-
30.04.2019 «Вести: Приморье. Интервью»: Александр Ролик: Депутаты положительно оценили отчет губернатора края
-
26.07.2019 «Вести: Приморье. Интервью»: В Приморье появятся населенные пункты Воинской доблести
-
02.02.2018 «Вести: Приморье. Интервью» с Александром Роликом
-
30.10.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Александром Роликом
Добавить комментарий