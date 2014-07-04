Полицейских поощрили за спасение людей во время пожара в Приморье

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, грамотные действия и высокий профессионализм объявлена благодарность начальника Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майора полиции Николая Афанасьева инспекторам дорожно-патрульной службы межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» старшему лейтенанту полиции Николаю Федченко и младшему лейтенанту полиции Александру Ковалеву.

Полицейские спасли из пожара пенсионеров и предотвратили взрыв бытового газа.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прес-службу ОМВД России "Партизанский", находящийся на маршруте патрулирования в селе Золотая Долина экипаж дорожно-патрульной службы получил сообщение гражданина о том, что на улице Центральной горит частный дом. Госавтоинспекторы незамедлительно выехали по указанному адресу, одновременно сообщив о происшествии в дежурную часть отдела полиции с целью вызова пожарного расчета и медицинской помощи.

Прибыв к дому, полицейские увидели, что горит баня, расположенная вблизи домовладения, и поспешили в жилище. Они стали стучать в двери, пытаясь выяснить, находятся ли внутри люди, но никто не отозвался. Войдя в помещение, инспекторы ДПС увидели пожилую женщину, которая спала. В соседней комнате находился супруг хозяйки дома. Оказалось, что мужчина тяжело болен и не может самостоятельно передвигаться. Сотрудники полиции попросили хозяйку собрать все важные документы и покинуть дом.

В этот момент к спасательной операции присоединился житель села. Мужчина помог вынести пенсионера на руках на улицу. Посадив его в патрульный автомобиль, полицейские приступили к тушению пожара.

Ситуация осложнялась тем, что в помещении бани находились 5 больших баллонов с бытовым газом. В одном из баллонов вырвало вентиль, и газ стал поступать в помещение огненной струей. Полицейские, рискуя своей жизнью, стали тушить пожар при помощи автомобильного огнетушителя. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные расчеты МЧС и приступили к тушению.

Подоспевшие работники скорой помощи осмотрели пенсионеров и оказали им необходимую медицинскую помощь.

Так благодаря профессиональным и решительным действиям Госавтоинспекторов удалось избежать трагедии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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