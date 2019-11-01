Приморский депутат Александр Щербаков рассказал о проделанной работе
"Вести: Приморье. Интервью" с депутатом Законодательного Собрания Приморского края Александрм Щербаковым (от 30 октября 2019 года).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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