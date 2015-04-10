В Приморье арестован виновник массового ДТП

Уссурийский суд, рассмотрев материалы административного дела, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ в отношении 47-летнего местного жителя, назначил ему наказание в виде административного ареста на 2 суток.

Ранее, в районе дома № 51 по проспекту Блюхера произошло дорожно-транспортном происшествии с участием пяти автомашин.

47-летний водитель автомашины "Субару Форестер" выехал на сторону, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомашиной марки "Мазда Капелла". Продолжив движение по инерции, автомобиль "Субару Форестер" столкнулся еще с двумя автомашинами марок "Нисан Серена" и "Тойота Королла Аксио" (последняя по инерции продолжила движение и столкнулась с автомашиной "Тойота Премио").

Водитель "Субару" с места происшествия скрылся.

В результате ДТП пострадали водители автомобилей "Мазда Капелла" и "Тойота Королла Аксио". Медики оказали женщинам необходимую медицинскую помощь, после чего пострадавших направили на амбулаторное лечение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили личность и задержали водителя, управлявшего автомобилем "Субару Форестер". Им оказался 47-летний местный житель. За оставление места дорожно-транспортного происшествия в отношении него сотрудники полиции составили протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ.

По факту автоаварии проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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