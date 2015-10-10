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Тепло подано во все муниципалитеты Приморья

Тепло подано во все муниципалитеты Приморья

К отоплению подключены все населенные пункты Приморского края. Сейчас завершается процесс регулировки внутридомовых систем, устраняются мелкие аварии, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службюу администрации края.

Всего в крае работают 848 котельных, которые отапливают почти 1,7 тысячи социально значимых объектов и 12 тысяч жилых домов.

Во всех муниципалитетах ведется круглосуточное дежурство диспетчерских служб, а в государственной жилищной инспекции начнет работу «горячая» линия по вопросам некачественного отопления в квартирах. Телефоны диспетчерских служб городских округов и муниципальных районов Приморского края можно посмотреть здесь. Телефон Единой службы спасения – 112.

Всю работу жилищно-коммунального комплекса Приморья в зимний период будет координировать оперативный штаб под председательством врио вице-губернатора края Елены Пархоменко.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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