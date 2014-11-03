Новоникольский дом культуры откроют после реставрации в День народного единства
4 ноября на различных площадках Уссурийского городского округа пройдут торжественные мероприятия и концертные программы, приуроченные к праздничной дате, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе администрации городского округа.
Уссурийцев приглашают на митинг-концерт «Славься, страна, мы гордимся тобой!», который состоится в 12.00 на территории МЦКД «Горизонт» на улице Ленина, 80. В митинге, посвященном Дню народного единства, примут участие Почетные граждане УГО, студенты, ветераны, а также представители администрации и Думы Уссурийска, общественных организаций и национальных диаспор.
После окончания мероприятия в 13.00 в актовом зале Молодежного центра пройдёт гала-концерт конкурса-фестиваля патриотической песни «Голос сердца».
Событием дня станет торжественное открытие после реконструкции Дома культуры в селе Новоникольск на улице Советской, 78. Жителей и гостей города ждут в 14.00 на большой праздничной программе, приуроченной ко Дню народного единства.
В Доме культуры «Авангард» села Борисовка в 12.00 состоится концерт «Мы – дети твои, Россия!». А в поселке Тимирязевском в 15.00 пройдет мероприятие под названием «Мы поём тебе, Россия».
Вход на мероприятия свободный. Приглашаются все желающие.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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