Остров Рейнеке отрезан от «большой земли» на несколько дней

В связи с выходом из строя судна на воздушной подушке «Влад-Регул» приостановлены рейсы по маршруту Владивосток – о. Рейнеке – о. Попова, — информирует пресс-служба администрации Владивостока, сообщают «Вести: Приморье».

Рейсы будут возобновлены с 3 ноября. Как сообщили в управлении транспорта администрации города, сейчас судно находится в ремонте.

«По возможности будем стараться выпустить судно на маршрут раньше, как только поломки будут устранены», – сообщили специалисты управления.

На остров Попова из Владивостока по-прежнему можно добраться на катамаране «Москва».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]