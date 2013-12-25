Кто в заповеднике хозяин: леопард Лорд устроил показательные выступления

Яркое видео знаменитого дальневосточного леопарда по имени Лорд получили ученые национального парка «Земля леопарда». Несмотря на преклонный возраст, самец продемонстрировал отменное здоровье и добродушное «пятничное» настроение, играя перед камерой словно домашний котенок.

Дальневосточный леопард под номером Leo 10M – настоящая звезда нацпарка. Популярность пришла к нему в 2013 году в ходе всероссийского голосования на конкурсе «Придумай имя леопарду». Люди со всей России предлагали свои варианты, присылая в адрес нацпарка электронные и бумажные письма. Царственный вид редкого животного определил выбор: леопард получил имя Лорд. Сейчас Leo 10M уже почти 13 лет – солидный возраст при средней продолжительности жизни дальневосточных леопардов в дикой природе около 15 лет.

На уникальном видео автоматической камеры Лорд проявил особое поведение. Сначала леопард оставил на земле поскреб с мочевой меткой, а затем усилил собственный запах с помощью желез своего тела, устроив на этом же месте незатейливую игру. Так хищник не только проявил комфортное поведение здорового зверя, но и показал себя уверенным хозяином этой территории.

«Благодаря видео мы получили ценную информацию как о самом Лорде, который показал, что с ним все в порядке, так и о жизни дальневосточных леопардов в целом, – отметила Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – Такая метка может являться заявлением о хозяйских правах на территорию. Несмотря на свой возраст, Leo 10M явно не ощущает себя «пенсионером», не выказывает страх перед соперниками и готов себя показать. На 13-м году Лорд продолжает вести полноценную жизнь, что расширяет наши знания об экологии этого подвида леопардов».

Ребяческая игра Лорда оказалась настолько примечательной, что сотрудники «Земли леопарда» решили представить видео с бодрым хищником на V всероссийском конкурсе «Фотоловушка-2019». Вместе с другими яркими и оригинальными кадрами с фотоловушек из нацпарка этот ролик с 1 ноября представлен на открытом голосовании на сайте http://www.конкурс-фотоловушка.рф

Конкурс призван показать возможности современных технологий в деле изучения и охраны дикой природы. На сайте каждый может оценить снимки и видео животных, сделанные фотоловушками в заповедниках, нацпарках и охотхозяйствах России. Наибольшее количество фотографий из национального парка представлено в разделе «Кошачьи». Это неудивительно, ведь «Земля леопарда» – самая кошачья охраняемая природная территория страны: только здесь живет сразу четыре вида диких кошек.

СПРАВКА

Дальневосточный леопард – одна из редчайших кошек планеты. Это самый мирный и самый северный подвид леопарда. Еще сто лет назад эти хищники заселяли весь Корейский полуостров и северо-восток Китая. Однако в 20 веке охота на этого удивительного зверя и пожары в его ареале привели к катастрофическим последствиям. Дальневосточный леопард оказался на грани вымирания. В начале 2000-х годов участок его обитания сузился до небольшой полосы на юго-западе Приморского края. Здесь насчитывалось всего около 35 леопардов.

Ситуацию удалось изменить после создания на юго-западе Приморского края национального парка «Земля леопарда» в 2012 году. Благодаря качественной охране территории, работе с местным населением и подкормке копытных популяция леопарда выросла в три раза. В 2018 году на территории нацпарка было зафиксировано 92 взрослых пятнистых кошки и 22 котенка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]