Молодая мама пропала во Владивостоке
Во Владивостоке разыскивается Быкова Ольга Николаевна 1979 г.р., сообщает инстаграм паблик vdk_news. Дома ее ждёт 3-летняя дочь.
В среду вечером, около 22:00-23:00, она вышла из дома по адресу Марченко 15 и после этого ее место нахождение неизвестно.
Была одета в короткое серое пальто в клетку. Штаны камуфлированные черные с синим. Сиреневые кроссовки. Возможно была с собой шапка темно синего цвета.
Всем кто располагает информацией о местонахождении Ольги Быковой просьба сообщить по номеру 8902-521-83-32 - сестра Евгения. Номер друзей 8984-145-19-56 - Александр.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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