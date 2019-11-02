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Молодая мама пропала во Владивостоке

Молодая мама пропала во Владивостоке

Фото: instagram.com/vdk_news

Во Владивостоке разыскивается Быкова Ольга Николаевна 1979 г.р., сообщает инстаграм паблик vdk_news. Дома ее ждёт 3-летняя дочь.

В среду вечером, около 22:00-23:00, она вышла из дома по адресу Марченко 15 и после этого ее место нахождение неизвестно.

Была одета в короткое серое пальто в клетку. Штаны камуфлированные черные с синим. Сиреневые кроссовки. Возможно была с собой шапка темно синего цвета.

Всем кто располагает информацией о местонахождении Ольги Быковой просьба сообщить по номеру 8902-521-83-32 - сестра Евгения. Номер друзей 8984-145-19-56 - Александр.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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