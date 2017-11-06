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Часть Владивостока останется без холодной воды (список адресов)

Часть Владивостока останется без холодной воды (список адресов)

Во вторник, 5 ноября, 14 "адресов" в столице Приморья останутся без холодного водоснабжения на 8 часов, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примвода.

Дата начала: 05.11.2019, 09:00 - 17:00

Причина отключения: 05.11.2019 г. Ремонтные работы

Адреса:
Иртышская, 22, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30а, 32/2, 32/3, 40а.

Иртышский переулок, 5, 7, 11.

Мичуринская, 23а.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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