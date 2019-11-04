Трехэтажный коттедж сгорел в пригороде Владивостока

В понедельник, 4 ноября, пожарные Владивостока в течение двух часов ликвидировали пожар в частном домовладении, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморью.

В 14.19 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о возгорании в трёхэтажном коттедже на улице Глинки. Спустя 10 минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты и приступили к тушению.

Пострадавших в результате пожара нет. Площадь пожара составила 100 кв.м.

Несмотря на плотную застройку и благодадаря оперативным действиям огнеборцев, удалось избежать перехода огня на соседние строения. В 15.27 пожар был локализован. В 16.15 пожарным удалось потушить все горящие участки.

На месте происшествия работало 36 человек личного состава и 9 единиц техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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