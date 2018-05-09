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180 домов Владивостока останутся без света (список адресов)

180 домов Владивостока останутся без света (список адресов)

Отключения затронут жителей четырех районов Владивостока: 5 ноября с 09:00 по 17:00 без электричества останутся 180 домов, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ресурс "Отключения воды и света. Владивосток".

Список районов и адресов:

Первомайский район (34)

Босфора ул. 43, 52
Зои Космодемьянской ул. 27А, 31, 33, 44, 46, 48, 50, 52
Надибаидзе ул. 17
Острогорная ул. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11
Полины Осипенко ул. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 34
Часовитина ул. 7
Первореченский район (3)

100-летия Владивостока пр-кт 70, 72
Днепровская ул. 29
Советский район (142)

100-летия Владивостока пр-кт 161
Академика Королева ул. 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 23
Александровича ул. 52
Белинского ул. 1
Восточный пр-кт 5, 5Б, 9, 11, 13, 20, 22, 22Б, 26, 28
Пальчевского ул. 1Б, 1В, 2В, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 17, 19А, 21, 23, 25, 25Б, 25А, 27А, 29А, 33
Радио ул. 3
Ст чайка ул. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 101, 102
Успенского ул. 3, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 27, 29, 38, 50, 52, 54
Четвертая ул. 8
Фрунзенский район (1)

Острякова пр-кт 13


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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