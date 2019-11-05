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Тела двоих детей нашли в канаве с водой в Приморье

Тела двоих детей нашли в канаве с водой в Приморье

Фото: Vl.ru

В воскресенье, 4 ноября, вечером в Спасском районе нашли двух мертвых детей. Семилетний мальчик и трехлетняя девочка утром ушли из дома, а вечером их нашли в канаве с водой.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, утром 4 ноября мальчик со своей сестрой ушел из дома в селе Хвалынка. Родственники обратились в полицию. К правоохранительным органам присоединилось МЧС.

Спасатели нашли детей только вечером на окраине села в канаве с водой. Мальчик и девочка погибли.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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