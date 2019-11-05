День народного единства отметили в 22-ой исправительной колонии, что в Партизанском районе Приморья — в посёлке Волчанец. Осуждённые устроили товарищеский матч, соревнования по паурлифтингу. И даже выступили на сцене — с песнями, а некоторые зачитали стихотворения. Как такие мероприятия влияют на эмоциональное состояние осуждённых?

Бывший начальник наркоконтроля Находки Николай Северинов в местах не столь отдалённых почти 4,5 года. Отбывает наказание по 290-ой статье — получение взятки. До конца срока остался год. И мужчина с нетерпением ждёт этого дня. На свободе у него осталась семья — жена и две дочки. Детей Николай не видел с момента заключения под стражу.

Николай Северинов, осуждённый ИК-22: «Совершать преступления вообще не стоит, нужно жить по закону и по совести, и оценивать, что такие поступки значат для семьи, когда они теперь находятся без тебя — без отца, без опоры».

На путь исправления Николай уже встал. Он выступил с идеей футбольного матча в честь Дня народного единства. Инициативу сотрудники ГУФСИН поддержали.

Александра Мостовая, корреспондент: «Такие товарищеские матчи в исправительной колонии приветствуют, сейчас, например, на этой площадке осуждённые играют с представителями футбольного клуба «Океан». Для отбывающих здесь наказание — это хорошая возможность ощутить поддержку и научиться работать в команде».

Александр Тихоновецкий, главный тренер футбольного клуба «Океан»: «У них нет профессионалов, но они стараются, бьются, и это похвально. Спорт всегда и везде в любой среде нужен».

6:4 в пользу профессионалов. Но для осуждённых это не большой отрыв в игре, учитывая, что в футболе они - новички. В 22-ой колонии соревновались не только на поле, но и состязались в паурлифтинге.

А уже в большом зале устроили концерт. Читали стихотворения — исполняли песни.

Осуждённый Станислав Федотов поёт на каждом празднике. Для него выступление — эмоциональная перезагрузка и повод задуматься о своих взглядах на жизнь.

Станислав Федотов, осуждённый ИК-22: «Я ещё раньше пел дома, возможность здесь ещё появилась».

Исправительная колония №22 — строго режима. Здесь все осуждённые — бывшие сотрудники силовых структур правоохранительных органов . Система делает всё, чтобы сюда не вернулся ни один из них. И такие праздничные мероприятия — стимул для условно-досрочного освобождения.

Сергей Максимов, заместитель начальника ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю: «Те, кто добивается определённых успехов, они незамеченными не остаются, и в конечном итоге влияет на их личное дело, на их характеристику. В суде это идёт как положительный бонус».

Вадим Евстафиев, начальник ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю: «Большинство из них встало на путь исправления. Можно однозначно отметить позитивный эффект от проведения таких воспитательных мероприятий».

Александра Мостовая, корреспондент: «В этой колонии большинство из тех, кто переступил черту закона, на рецидив не идут, и, выйдя на свободу, понимают, что можно снова работать и продолжать воспитывать детей. Но при этом, многие чувство вины испытывают всю жизнь».





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]