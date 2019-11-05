"Палитра Приморья": День народного единства, цирковое шоу "Морские забавы", "Ночь искусств"
"Палитра Приморья": День народного единства, цирковое шоу "Морские забавы", "Ночь искусств" (от 5 ноября 2019 года).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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