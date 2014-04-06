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Непогода больше не оставит жителей Тернейского района без света

Непогода больше не оставит жителей Тернейского района без света

Фото: "Примтеплоэнерго"

8 новых трансформаторных подстанций взамен устаревшего оборудования устанавливает «Примтеплоэнерго» в Тернейском районе, — сообщили «Вестям: Приморье»  в ресурсоснабжающей компании.

По словам главного энергетика предприятия Константина Буркова, в целях повышения качества электроснабжения абонентов предприятия новые подстанции, обеспечивающие передачу и распределение электроэнергии между потребителями, устанавливаются в селах Малая Кема, Максимовка и Усть Соболевка. Стоимость оборудования составляет около 13 млн. рублей.

      «Новые подстанции двухтрансформаторные, что обеспечивает высокую надежность электроснабжения территорий, так как в случае аварийного выхода из строя одного из трансформаторов, снабжение электроэнергией не прекращается, так как в работу подключается резервный», — отметил Константин Бурков.

Так же, по его информации, для повышения надежности электроснабжения абонентов предприятия в рамках ремонтной программы Примтеплоэнерго произведена замена сталеалюминиевого неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП). В Красноармейском, Дальнереченском и Тернейском районах заменено 39,2 км. такого провода. 
      Как подчеркнул главный энергетик Примтеплоэнерго, СИП исключает возможность возникновения аварийных ситуаций в результате перехлеста проводов при сильном ветре в штормовую погоду. Кроме того, самонесущие изолированные провода защищены от прямых ударов молнии, в случае возникновения которых обычно происходит выход из строя не только самих электростанций, но и всего электрооборудования абонентов, подключенного к сети. Замена проводов на СИП исключает возможность таких ситуаций. Также замена сталеалюминиевых проводов на СИП предотвращает использование электроэнергии минуя приборы учета, что обеспечивает защиту от несанкционированных подключений к источникам электроэнергии.
      Все указанные мероприятия направлены на повышение качества электроснабжения абонентов предприятия и снижение нештатных ситуаций.

Напомним, что Примтеплоэнерго оказывает услуги электроснабжения в 18 удаленных населенных пунктах Приморского края, таких как Терней, Малая Кема, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Свелая, Перетычиха, Самарга, Акзу, Поляны, Мартынова Поляна, Дальний Кут, Метеоритное, Лимонники, Березовка, Заветное и Нижние Лужки.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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