Деятельное раскаяние: владельцы нелегального казино из Лесозаводска отделаются штрафом





Незаконный игорный бизнес организовали в Лесозаводске двое его жителей. Однако их освободят от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Следственный комитет.

По версии следствия, двое обвиняемых в период с сентября 2018 года по май 2019 года с целью извлечения дохода, в составе группы лиц по предварительному сговору, привлекли других исполнителей и организовали, а также проводили азартные игры с использованием игрового оборудования на территории города Лесозаводска, в том числе и сети «Интернет», вне игорной зоны.

За время незаконной деятельности обвиняемые получили доход от проведения азартных игр не менее 164 тысяч рублей. Во время следствия обвиняемые приняли меры к заглаживанию вреда, причиненному государству.

Так, фигуранты пожертвовали денежные средства в детские учреждения Лесозаводска в общей сумме почти 500 тыс. рублей. В связи с чем следственными органами в суд направлено ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Кроме того, трое соучастников, исполняющие роли кассиров и администраторов нелегального игорного бизнеса, освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Фигурантки также внесли пожертвования в различные детские учреждения в размере 50 тыс. рублей каждая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru