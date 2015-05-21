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Деятельное раскаяние: владельцы нелегального казино из Лесозаводска отделаются штрафом

Деятельное раскаяние: владельцы нелегального казино из Лесозаводска отделаются штрафом

Фото: platon.asia


Незаконный игорный бизнес организовали в Лесозаводске двое его жителей. Однако их освободят от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Следственный комитет.

По версии следствия,  двое обвиняемых в период с сентября 2018 года по май 2019 года с целью извлечения дохода, в составе группы лиц по предварительному сговору, привлекли других  исполнителей и  организовали, а также проводили азартные игры с использованием игрового  оборудования на территории города Лесозаводска, в том числе и сети «Интернет», вне игорной зоны.   

За время незаконной деятельности  обвиняемые получили доход от проведения азартных игр не менее 164 тысяч рублей. Во время следствия обвиняемые приняли меры к заглаживанию вреда, причиненному государству.

Так, фигуранты пожертвовали денежные средства в детские учреждения Лесозаводска в общей сумме почти 500 тыс. рублей. В связи с чем следственными органами в суд направлено  ходатайство о прекращении  уголовного преследования и  назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Кроме того, трое соучастников, исполняющие роли кассиров и администраторов  нелегального игорного бизнеса, освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Фигурантки также внесли пожертвования в различные детские учреждения в размере 50 тыс. рублей каждая. 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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