В самом криминальном районе Владивостока мужчина услышал крики и спас девушку от изнасилования

Во Владивостоке сотрудники полиции разыскивают преступника, который в ночь на 2 ноября попытался изнасиловать девушку. Инцидент произошел на Харьковской улице в Первомайском районе Владивостока.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на РЕН ТВ, местный житель находился дома и услышал крики пострадавшей о помощи. Он выбежал на улицу и сделал несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. Насильник испугался и бросился наутек. Мужчина попытался самостоятельно задержать злоумышленника, но тот смог скрыться.

Ранее местными СМИ сообщали, что Первомайский район Владивостока, и, в частности, микрорайон Чуркин является самым криминальным местом в городе. Об этом говорится в докладе об уровне преступности в приморской столице России городе Владивостоке, размещенном на официальном сайте американского Консультативного совета по международной безопасности при Госдепартаменте США.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru