В самом криминальном районе Владивостока мужчина услышал крики и спас девушку от изнасилования
Во Владивостоке сотрудники полиции разыскивают преступника, который в ночь на 2 ноября попытался изнасиловать девушку. Инцидент произошел на Харьковской улице в Первомайском районе Владивостока.
Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на РЕН ТВ, местный житель находился дома и услышал крики пострадавшей о помощи. Он выбежал на улицу и сделал несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. Насильник испугался и бросился наутек. Мужчина попытался самостоятельно задержать злоумышленника, но тот смог скрыться.
Ранее местными СМИ сообщали, что Первомайский район Владивостока, и, в частности, микрорайон Чуркин является самым криминальным местом в городе. Об этом говорится в докладе об уровне преступности в приморской столице России городе Владивостоке, размещенном на официальном сайте американского Консультативного совета по международной безопасности при Госдепартаменте США.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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