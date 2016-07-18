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Вчера, 23:16
 

В самом криминальном районе Владивостока мужчина услышал крики и спас девушку от изнасилования

В самом криминальном районе Владивостока мужчина услышал крики и спас девушку от изнасилования

Во Владивостоке сотрудники полиции разыскивают преступника, который в ночь на 2 ноября попытался изнасиловать девушку. Инцидент произошел на Харьковской улице в Первомайском районе Владивостока.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на РЕН ТВ, местный житель находился дома и услышал крики пострадавшей о помощи. Он выбежал на улицу и сделал несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. Насильник испугался и бросился наутек. Мужчина попытался самостоятельно задержать злоумышленника, но тот смог скрыться.

Ранее местными СМИ сообщали, что Первомайский район Владивостока, и, в частности, микрорайон Чуркин является самым криминальным местом в городе. Об этом говорится в докладе об уровне преступности в приморской столице России городе Владивостоке, размещенном на официальном сайте американского Консультативного совета по международной безопасности при Госдепартаменте США.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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