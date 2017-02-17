Синоптическая ситуация вокруг Владивостока может резко ухудшиться (карта)
В ночь на 7 ноября у берегов южного Приморья возможно зарождение волнового циклона, который может вызвать резкое ухудшение погоды на южном и юго-восточном побережье региона. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на интерактивную карту погоды windy.tv.
В эпицентре циклона, осадки могут достигнуть интенсивности до 20 мм за 3 часа. Судя по предварительным прогнозам, циклон не окажет значительного влияние на погоду на юге Приморья ( во Владивостоке возможен небольшой снежок 0,2 см влаги), однако циклон еще может изменить траекторию своего движения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
18.02.2017 "Китайский" циклон может обрушится на юг Приморья накануне 23 февраля
-
04.11.2017 Резкое ухудшение погоды ожидается в Приморье в ночь с 7 на 8 ноября
-
17.02.2017 На юге Приморского края в ночь с 19 на 20 февраля ожидается ухудшение погоды
-
25.10.2019 Очень сильные дожди, возможны тропические ливни и грозы в Приморье
-
09.11.2017 В выходные в Приморье погоду будет диктовать циклон
-
26.03.2019 В выходные в Приморье ожидается ухудшение погоды: две версии событий
Добавить комментарий