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Синоптическая ситуация вокруг Владивостока может резко ухудшиться (карта)

Синоптическая ситуация вокруг Владивостока может резко ухудшиться (карта)

В ночь на 7 ноября у берегов южного Приморья возможно зарождение волнового циклона, который может вызвать резкое ухудшение погоды на южном и юго-восточном побережье региона. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на интерактивную карту погоды windy.tv.

В эпицентре циклона, осадки могут достигнуть интенсивности до 20 мм за 3 часа. Судя по предварительным прогнозам, циклон не окажет значительного влияние на погоду на юге Приморья ( во Владивостоке возможен небольшой снежок 0,2 см влаги), однако циклон еще может изменить траекторию своего движения.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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