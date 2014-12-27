Житель Уссурийска обвиняется в интернет-мошенничестве
Житель Уссурийска незаконно приобретал товары от имени других пользователей в интернет-магазинах. Как сообщили "Вестям: Приморье" в Уссурийском районном суде, мужчина через интернет-форум приобрел вредоносные компьютерные программы, а также базу реквизитов электронных почтовых ящиков.
В корыстных целях подсудимый использовал программы для получения доступа к личным кабинетам пользователей в интернет-магазинах и незаконно приобретал товары от их имени, после чего перепродавал их по увеличенной стоимости на форумах.
Суд признал жителя Уссурийска виновным в соответствии со ст. 316 УПК РФ за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 273 УК РФ - использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности. Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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