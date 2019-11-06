"Вести: Приморье. Интервью": Каждое девятое ДТП в Приморье происходит с участием детей
"Вести: Приморье. Интервью" со старшим инспектором по пропаганде УГИБДД УМВД России по Приморскому краю Еленой Ивановой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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