Жительница Владивостока возмущена тем, что ее и еще 90 человек оставили без поездки в Китай

Жительница Владивостока намерена обратиться в прокуратуру Приморья с требованием провести проверку работы Гродековского отделения таможни и защитить ее гражданские права. Историю своих мытарств на российско-китайской границе женщина изложила в письме на WhatsApp "Вести:Приморье".

"2 ноября я была в составе более 90 туристов, которых не пустили в Суйфэньхэ через Гродековское таможенное отделение. Я проехала 200 км с Владивостока и 200 км обратно на своем автомобиле, потратив свое время и деньги на бензин.

Прибыли на ЖД станцию в 14:00 часов, сдали паспорта ответственному за покупку билетов на поезд. В 15:00 нам сообщили, что инспектора с особым пристрастием проверяют по одному человеку тех, кто приехал с Суйфэньхэ, потому что здесь же присутствует их начальник и вероятность, что не успеют всех проверить равна 100%. Что и произошло, затянув время на проверку тех, кто приехал с Суйфэньхэ и не разделив потоки входа и выхода и не предприняв никаких действий для ускорения своей работы, выехать наша большая группа не смогла.

В свою очередь касса отказалась продать нам билеты. По словам сотрудника касс РЖД, билеты она продаст нам, если получит разрешение от сотрудников погранично-таможенного поста), т.к. инспектора пограничного таможенного поста не дали указание продавать билеты, ссылаясь на то, что еще не досмотрели группу, приехавшую из Суйфэньхэ, все туристы около 90 человек не смогли въехать в г. Суйфэньхэ.

В 15:22 заместитель начальника Пограничного таможенного поста Уссурийской таможни Лункин Данил Александрович (бейджа на груди не было, документов не предоставил), не объяснив причин, не пропустил всю нашу группу пройти пограничный и таможенный контроль . Что повлекло за собой невозможность сесть на поезд и уехать в Суйфэньхэ."

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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