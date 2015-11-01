Поиски перевернувшегося катера осложняет трехметровая волна
В зоне обнаружения неопознанного плавательного средства, которым предположительно может быть катер с 6 пропавшими рыбаками на борту, наблюдается волна до 3 метров, что серьезно осложняет поиск объекта. Об этом "Вести:Приморье" сообщают со ссылкой на координационный штаб волонтеров, учасвствующих в поиске.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что утром 6 ноября в район поиска подошел многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Кавдейкин», экипаж которого приступил к работа по идентификации транспорта.
В паре со спасательным судном работает самолет-амфибия Бе-200, который должен уточнить координата этого плавающего объекта. Есть ли результаты поиска, волонтеры уточнить не смогли, так как у них отсутствует связь со спасательным судном и летчиками.
Паралельно с морской операцией, сами волонтеры продолжают осматривать труднодоступные береговые зоны. В район поселка Маяк Низменный, который посередине между Ольгой и Моряк-Рыболовом, отправилась группа поисковиков пешим маршрутом на несколько дней. Ещё три закрытых зоны будут обследованы в районе п.Ракушка. Водолазный катер вышел на обследование дна прилегающей акватории в месте вероятной рыбалки. Сначала обследуют подводный рельеф с помощью приборов. Если понадобится для уточнения под воду спустятся водолазы.
Напомним, что группа рыбаков вышла в море из залива Владимир Ольгинского района вечером 26-го октября и не вернулась назад.
28 октября был развернут поиск пропавших людей. Нарастающим итогом обследовано полторы тысячи километров береговой черты и 30 тысяч квадратных километров моря. Во вторник самолёт МЧС Бе-200 обнаружил в 134 километрах юго-восточнее посёлка Ольга перевёрнутое судно. Предполагается, что это - тот самый катер, на котором были рыбаки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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