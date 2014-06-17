Профсоюз энергетиков: «Ремонтировать оборудование ТЭЦ скоро будет некому»





7 ноября в 12.00 у офиса компании "Русгидро" в Хабаровске начнется профсоюзный пикет. Профактивисты дальневосточных предприятий "ДГК" протестуют против продолжающегося сокращения персонала и вывода с электростанций ремонтных подразделений, — информируют «Вести: Приморье» в ФППК.

Организатор коллективной акции — Совет председателей первичных профорганизаций АО "ДГК". В пикете примут участие работники предприятий "ДГК" из Приморья, Амурской области, Хабаровского края и Якутии.

Поводом стал очередной виток сокращений и вывод за штат работников ремонтных подразделений.

«Это уже произошло на Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС, в следующем году предполагается вывести 150 ремонтников в Амурской области, а далее эта участь ждет и другие станции «ДГК», - рассказывает председатель Совета председателей первичных профорганизаций АО "ДГК", лидер профорганизации «Приморская ГРЭС» Сергей Беляков.

Профсоюз считает, что все вводимые «ДГК» преобразования не сыграют положительной роли, потому что на юге Дальнего Востока до сих пор не решен вопрос с наполнением тарифа – затраты на ремонт и персонал в полном объеме в нем не учтены.

«Мы в очередной раз потеряем квалифицированные кадры и в конце концов придем к тому, что ремонтировать оборудование в отрасли будет некому. Молодежь, которая со временем придет на эти места, не имеет опыта работы в энергетике. А он в нашей отрасли необходим. Молодым специалистам обязательно нужны наставники. Так было исторически на наших предприятиях, но сегодня эта связь теряется. В результате почти нет дипломированных сварщиков, нет специалистов, которые понимают, как работает, условно, насос или турбина, тоже. Специалисты с центральных регионов страны на Дальний Восток тоже не едут, т.к. не видят в этом смысла», — продолжает Сергей Беляков.

Не устраивает работников и размер тарифной ставки на предприятиях «ДГК» – 8030 руб. Профсоюз предлагал с 1 января 2020 установить ее в размере 8643 рубля, как в Отраслевом тарифном соглашении. Но работодатель занял жесткую позицию и не идет навстречу.

«Пока мы видим только то, что все проблемы на предприятиях холдинга пытаются решить снижением затрат на персонал. Против этого мы и выходим на пикет», — резюмировал Сергей Беляков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]