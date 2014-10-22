Зима близко: ГАИ советует автомобилистам переобуться
Сменить «летнюю» резину на «зимнюю» советуют водителям инспекторы ГИБДД, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.
В Приморском крае отмечается понижение температур, в северных районах — выпадение осадков в виде небольшого снега, в связи с чем, на отдельных участках автодорог в утренние часы образуется опасное обледенение проезжей части.
Госавтоинспекция региона рекомендует водителям активизировать подготовку к зимнему сезону, не дожидаясь осложнения дорожной обстановки. Пора сменить «летнюю» резину на «зимнюю».
Особенно аккуратными на дороге в данный период должны быть начинающие водители. При неблагоприятных погодных условиях рекомендуем оставить машину дома и воспользоваться общественным транспортом.
Кроме того, водителям следует психологически перестроиться на зимний стиль вождения, вспомнить, что в этот период необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, а также воздержаться от резких маневров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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