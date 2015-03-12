Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов
Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков. Об этом "Известиям" рассказала старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова.
Схема следующая: сотруднику банка присылают приглашение на аттестацию на фальшивом HR-портале и предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты. Письмо составлено таким образом, что жертве кажется, что это обязательная процедура, а также что за прохождение аттестации будут бонусы. Когда сотрудник банка авторизуется, злоумышленник получает доступ к корпоративной почте, в которой могут быть персональные данные клиентов.
"Если логины и пароли от баз данных с персональной информацией о клиентах или сами базы пересылаются в открытом виде, то злоумышленники и их получат в распоряжение", — пояснила эксперт.
По ее словам, "Лаборатория Касперского" узнала о новом способе фишинга от своих клиентов.
Накануне стало известно, что в Сеть утекли данные клиентов Альфа-банка. По словам представителей финансовой организации, речь идет только о 15 клиентах. Ранее подобная ситуация произошла в Сбербанке: мошенники похитили личную информацию 5 тысяч клиентов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
25.10.2019 Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
-
23.10.2019 Мошенники придумали новый способ кражи денег через смартфон
-
06.04.2016 В России увеличились случаи воровства денег с банковских карт - "Известия"
-
03.02.2016 В Приморье задержали работницу банка, укравшую со счетов клиентов более 1 млн рублей
-
13.03.2015 Мошенники списали деньги со счетов 200 жителей Владивостока с помощью банкомата со считывающим устройством
-
12.03.2015 Число заявивших о пропаже денег с банковских карт во Владивостоке увеличилось до 200
Добавить комментарий