Ученые ДВФУ «раскрасят» вертолеты металлом для защиты от молний





Научный коллектив ДВФУ выиграл грант в рамках Государственной программы Российской Федерации. Ученые будут работать совместно с авиационной компанией прогресс над металлизацией корпуса нового вертолета, — сообщили «Вестям: Приморье» в вузе.

Коллектив кафедры технологий промышленного производства Инженерной школы Дальневосточного федерального университета выиграл конкурс на право получения субсидий для реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичных производств. Проект выполняется совместно с ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина». Сам конкурс проводился в рамках выполнения 218 постановления Правительства России.

«Отрадно осознавать, что из 135 проектов, поданных ведущими предприятиями и вузами страны, в рейтинге конкурса наш занял 4 позицию, а всего победителями признаны 45. Так высоко в соревновании по этому постановлению ДВФУ не поднимался никогда. Коллектив кафедры технологий промышленного производства ИШ ДВФУ будет выполнять уже четвертый подряд проект по указанному Постановлению Правительств, причем третий в кооперации c компанией ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина», ― подчеркнул заведующий кафедрой технологий промышленного производства ИШ ДВФУ Константин Змеу.

По статистике три проекта подряд, выполняемых одним коллективом для одного и того же предприятия, ― уникальный случай в рамках конкурсов по 218 постановлению Правительства России. В этот раз проект посвящен созданию технологии и реализующего ее роботизированного технологического комплекса металлизации полимерных композиционных панелей корпуса нового вертолета «Ка-62», осваиваемого в производстве на ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина». Проект должен быть выполнен за два года.

По словам ученых, разрабатываемый роботизированный комплекс будет «красить» внешнюю поверхность вертолета металлом, используя технологию газотермического напыления. При этом на полимере будет создана тонкая сплошная пленка металла, незначительно утяжеляющая машину, но обеспечивающая нужные электро- и радиотехнические свойства корпуса вертолета. Это нужно для защиты вертолета от молний и надежной работы радиоаппаратуры на борту. В перспективе эту технологию можно будет распространить и на самолеты.

Сам конкурс ― одно из наиболее крупных по финансовым масштабам субсидируемых госбюджетом мероприятий Министерства науки и высшего образования России, осуществляемое в течение последних 9 лет.

Главной особенностью конкурса является то, что предприятие реального сектора экономики совместно с университетом или научным учреждением получают бюджетное субсидирование, которое должно обеспечить создание и запуск нового высокотехнологичного производства.

Дальневосточный федеральный университет и ПАО «ААК “Прогресс”» официально являются стратегическими партнерами с 2015 года, но совместные исследования и опытно-конструкторские разработки ведутся уже более 40 лет. Ключевые направления сотрудничества охватывают подготовку и переподготовку кадров, а также проведение исследовательских работ для решения конкретных задач производства вертолетов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]