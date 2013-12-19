Вектор - социальный: депутаты "распилили" краевой бюджет

Увеличить расходы на социальные выплаты, капремонт и образование решили депутаты, рассматривая проект закона "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе ЗАКСа.

Как сообщила депутатам директор краевого департамента финансов Наталья Снитко, общий объем доходов в будущем году запланирован на уровне 124,8 млрд рублей, при этом собственные налоговые и неналоговые доходы в 2020 году вырастут по сравнению с текущим годом на 7,7 процента. Расходы краевого бюджета составят 129,6 млрд рублей. В числе защищенных статей – средства на реализацию региональных проектов, предоставление мер социальной поддержки и выполнение указов президента. В законопроекте пока не учтена финансовая помощь из федерального бюджета, размер которой будет определен после принятия во втором чтении проекта федерального бюджета.

Депутаты рекомендовали Законодательному Собранию принять законопроект в первом чтении и озвучили ряд предложений по доработке документа ко второму чтению.

В рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края" профильный комитет предлагает включить в проект бюджета расходы на проведение капитального ремонта гаражных боксов КГБУЗ "Анучинская центральная районная больница" в сумме 6,5 млн рублей, а также средства на строительство лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера (поликлиника с круглосуточным стационаром) и на реконструкцию здания отделения восстановительного лечения ГБУЗ «Краевая клиническая детская больница №1» во Владивостоке.

По мнению законодателей, в программе развития образования необходимо предусмотреть расходы на гранты победителям всероссийских олимпиад, президентских игр, соревнований и творческих конкурсов в области образования, реализующих программу дополнительного образования, на проведение краевого Форума молодых педагогов, на подготовку специалистов, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья детей и подростков во время их пребывания в загородных оздоровительных лагерях.

В средствах на капитальный ремонт нуждаются база отдыха "Ливадийская" в Шкотовском муниципальном районе, созданная на базе КГОБУ "Владивостокская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1", и краевой спортивно-трудовой лагерь "Сокол" КГОБУ "Приморское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением имени Т.М. Тихого".

Депутаты предлагают увеличить бюджетам муниципальных образований объем субсидий на мероприятия, направленные на развитие вариативных форм дошкольного образования для обеспечения детей в возрасте от 1,5 до 3 лет местами в образовательных организациях дошкольного образования. Дополнительные средства нужны и на капитальный ремонт, в том числе утепление фасадов зданий муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

Как отметил в своем решении комитет, необходимо увеличить расходы на ежемесячные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. Индексации данных мер соцподдержки не было с 2013 года.

В программу "Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы" законодатели предлагают включить расходы на приобретение и установку модульных клубов на территории Приморского края.

В ходе обсуждения законопроекта депутат Игорь Чемерис предложил вдвое увеличить расходы на субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края. В настоящее время такую поддержку получают более 20 спортивных организаций, на будущий год на эти цели предусмотрено 40 млн рублей.

Депутаты также рекомендуют заложить в проект бюджета средства на улучшение качества сети "Интернет" в учреждениях здравоохранения, муниципальных общеобразовательных организациях и в учреждениях социальной защиты населения, в том числе расположенных в сельских населенных пунктах.

"Краевой бюджет сохраняет социальную направленность, мы видим, насколько активно администрация инициирует социальные вопросы, какие меры поддержки принимаются. Но, тем не менее, сегодня депутаты задавали много вопросов руководителям профильных департаментов и предлагали скорректировать расходы по различным направлениям ко второму чтению. Речь шла о капитальном ремонте образовательных и медицинских учреждений, поддержке системы дополнительного образования, материально-техническом обеспечении, в том числе в сфере культуры и спорта. Все озвученные вопросы отражают проблемы, которые депутаты видят на местах, с которыми на личный прием приходят наши граждане. Каждый из нас хочет, чтобы эти проблемы решались, если не сегодня, то в какой-то понятной реальной перспективе. Об этом сегодня и шла речь во время обсуждения", - подвела итог председатель комитета Татьяна Косьяненко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]