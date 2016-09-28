Субмарине приморских подводников удалось атаковать отряд кораблей практическими торпедами

В соответствие с планом боевой подготовки одна из дизельных подводных лодок Приморской флотилии разрядных сил Тихоокеанского флота в ходе учения провела в акватории Японского моря атаку противолодочной ударной группы и отряда кораблей (ОБК) условного противника, - сообщили "Вестям: Приморье" в пресс-службе ВВО.

Корабельная противолодочная ударная группа в составе малых противолодочных кораблей «Кореец» и «Метель» в обеспечении самолётов противолодочной авиации Ил-38 вела в полигоне боевой подготовки залива Петра Великого поиск подводной лодки.

Субмарине, не смотря на активные действия противолодочных сил, удалось скрытно войти в район, и успешно атаковать тактическую группу двумя практическими торпедами.

Чуть позднее подводники решали задачу по атаке отряда кораблей условного противника, в который, помимо малых противолодочных, входил большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». В этом эпизоде учения был практически отработан весь алгоритм действий при выходе в атаку за исключением фактической торпедной стрельбы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]