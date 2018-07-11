Госдума одобрила создание международных фондов на острове Русский
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность создания международных фондов в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области, — сообщает ТАСС, передают «Вести: Приморье».
Действующий режим САР - особый правовой режим для редомицилированных (переведенных из одной юрисдикции в другую) иностранных компаний — распространяется только на коммерческие компании. По мнению авторов законопроекта, было бы целесообразно распространить подобный режим также и на некоммерческий сектор экономики.
Для устранения существующих пробелов в правовом регулировании САР законопроект предусматривает возможность создания на их территории таких некоммерческих организаций, как международные фонды. Фондом, зарегистрированным в порядке редомициляции, может стать иностранное унитарное юридическое лицо, учредители которого не являются его участниками и не имеют в нем прав членства, созданное в целях осуществления управленческих, социальных или иных функций некоммерческого характера и принявшее решение об изменении своего личного закона при условии, что такое иностранное юрлицо зарегистрировано (создано) в государстве, которое является членом или наблюдателем ФАТФ или членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл).
Фондом, зарегистрированным в порядке инкорпорации, является зарегистрированное на территории специального административного района унитарное юрлицо, созданное участником САР или иностранным юрлицом в целях владения или управления активами на территории нескольких государств, в том числе на территории РФ, а также осуществления уставной деятельности в целях осуществления управленческих, социальных или иных функций некоммерческого характера. Имущество фонда может состоять из любых объектов гражданских прав, включая иностранные ценные бумаги и финансовые инструменты, не допущенные к публичному обращению на территории РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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