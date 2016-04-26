Семь лесных пожаров потушили в Приморье за сутки
200 гектаров леса тушили 100 человек и 16 единиц техники, сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте лесного хозяйства.
«Пожары ликвидированы в Шкотовском, Надеждинском, Кавалеровском, Партизанском районах. Сильнее всего горел Уссурийск, в городском округе потушено 145 гектаров леса», – отметили специалисты.
Напомним, находясь в лесу, жители края должны соблюдать правила пожарной безопасности – не разводить костры и воздерживаться от курения. За нарушения и умышленный поджог лесов предусмотрены крупные штрафы и уголовная ответственность – до 10 лет лишения свободы.
При обнаружении лесного пожара необходимо сообщить о нем на прямую линию лесной охраны по телефону: 8-800-100-94-00. Звонки на этот номер бесплатны и принимаются круглосуточно. Или позвонить в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства: 8 (42337) 34-372.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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