Во Владивостоке микрогрузовик снес светофор

Во Владивостоке микрогрузовик повредил светофор на перекрестке Океанского проспекта и улицы Семеновской. Водитель с места происшествия скрылся, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий инспекторы дорожно-патрульной службы установили личность водителя и транспортное средство. 48-летний мужчина пояснил, что не почувствовал, как задел светофор, поэтому, не останавливаясь, продолжил движение в направлении улицы Суханова. В результате происшествия никто не пострадал.

В отношении водителя грузовика "Исудзу Эльф" составлен административный материал по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся».

По факту инцидента проводится проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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