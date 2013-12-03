Во Владивостоке микрогрузовик снес светофор
Во Владивостоке микрогрузовик повредил светофор на перекрестке Океанского проспекта и улицы Семеновской. Водитель с места происшествия скрылся, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий инспекторы дорожно-патрульной службы установили личность водителя и транспортное средство. 48-летний мужчина пояснил, что не почувствовал, как задел светофор, поэтому, не останавливаясь, продолжил движение в направлении улицы Суханова. В результате происшествия никто не пострадал.
В отношении водителя грузовика "Исудзу Эльф" составлен административный материал по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся».
По факту инцидента проводится проверка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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