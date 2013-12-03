Новости Происшествия

Сегодня, 10:37
 

Во Владивостоке микрогрузовик снес светофор

Во Владивостоке микрогрузовик снес светофор

Фото: Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

Во Владивостоке микрогрузовик повредил светофор на перекрестке Океанского проспекта и улицы Семеновской. Водитель с места происшествия скрылся, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий инспекторы дорожно-патрульной службы установили личность водителя и транспортное средство. 48-летний мужчина пояснил, что не почувствовал, как задел светофор, поэтому, не останавливаясь, продолжил движение в направлении улицы Суханова. В результате происшествия никто не пострадал.

В отношении водителя грузовика "Исудзу Эльф" составлен административный материал по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся».

По факту инцидента проводится проверка.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря