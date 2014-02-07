Голкиперы «Адмирала» вошли в топ-10 лучших вратарей КХЛ

КХЛ составила рейтинг лучших голкиперов из 24 клубов, играющих в сезоне 2019/2020. Оба вратаря «Адмирала» (Юхо Олкинуора и Антон Красоткин) вошли в десятку лучших голкиперов Лиги по проценту отраженных бросков. Как сообщила "Вестям: Приморье" пресс-служба владивостокского клуба, рейтинг составлялся на основании статистических данных вратарей, при подсчете учитывались игры, проведенные с 1 сентября по 4 ноября 2019 года.

Финский голкипер Юхо Олкинуора, занимающий восьмую строчку в топ-10 вратарей КХЛ, отразил 93,8% бросков в 17 проведенных играх, коэффициент надежности – 2,20. Антон Красоткин, находящийся на девятой строчке, имеет 93,8% отраженных бросков в девяти проведенных матчах, коэффициент надежности – 2,06.

Кроме того, Юсси находится на пятом месте среди голкиперов по матчам без пропущенных шайб. В активе Олкинуоры три сухих встречи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]