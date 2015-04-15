Новости Общество

Сегодня, 15:03
 

Навигация маломерных судов на акватории Приморья закрывается 15 ноября

Навигация маломерных судов на акватории Приморья закрывается 15 ноября

Фото: dad-master.ru

Навигация маломерных судов в прибрежной акватории закрывается 15 ноября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Приморья Олег Кожемяко. На реках края навигация разрешена до ледостава, пишет vl.ru.

Напомним, ограничение касается маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС, а навигация на несудоходных внутренних водных путях разрешена до периода ледостава.

Надзор по исполнению требований постановления будет осуществляться силами и средствами Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Приморскому краю.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря