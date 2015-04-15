Навигация маломерных судов на акватории Приморья закрывается 15 ноября
Навигация маломерных судов в прибрежной акватории закрывается 15 ноября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Приморья Олег Кожемяко. На реках края навигация разрешена до ледостава, пишет vl.ru.
Напомним, ограничение касается маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС, а навигация на несудоходных внутренних водных путях разрешена до периода ледостава.
Надзор по исполнению требований постановления будет осуществляться силами и средствами Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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