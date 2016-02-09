Октябрь в Приморье оказался аномально тёплым

Минувший октябрь в Приморье оказался тёплым с неоднородным распределением осадков по территории края. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, средняя месячная температура воздуха составила +6…+11 °C, местами на севере края около +4 °C, что выше средних многолетних значений на 1-2,5 °C.

Первая декада была теплой (на 1-2 °C выше средних многолетних значений), а третья - экстремально теплой (на 3-5 °C выше нормы). Только во второй декаде температурный фон оказался близок к многолетним значениям и ниже них на 1-1,5 °C.

Температура воздуха ночью составляла в начале месяца +9…+14 °C, на южном побережье до +17 °C, в дальнейшем наблюдались колебания от +5…+10 °C, до -3…-8 °C. В центральных и местами в восточных районах ночью 13.10 температура понизилась до -10…-13 °C. Днем воздух прогревался в начале месяца (1-2.10) до +27…+32 °C и только на южном побережье в эти дни было +18…+23 °C. В дальнейшем наблюдалось чередование волн тепла и холода: отмечались колебания температуры от +18…+23 °C до +7…+12 °C.

Во Владивостоке 31 октября был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха на эту дату, установленный в 2011 году. Воздух прогрелся до +16,9 °C (в 2011 году до +15,4 °C).

За месяц на значительной территории края выпало 60-107 мм осадков, что около многолетнего количества и больше него (105-214 %). Дефицит осадков наблюдался местами на западе и юго-востоке края, где выпало 11-57 мм (28-69 % месячной нормы).

В первой декаде избыток осадков наблюдался в северной половине края, а третья была влажной на большей территории - выпало 1,5-4,5 декадных норм. И только вторая декада повсеместно оказалась сухой.

Всего за месяц ветер более 15 м/с отмечался в течение 7 дней. Грозы отмечались в течение 6 дней.

В связи с продолжительным периодом сухой и теплой погоды в октябре часто пожарная опасность в лесах по метеоусловиям достигала 4 (высокого) класса: 1-4 и 19-25 октября на всей территории края, 5-7.10 в южных и западных районах, 8-18 октября в отдельных районах Приморья. И только в последней пятидневке, после прошедших осадков, класс пожарной опасности понизился до первого.

На реках Приморского края в октябре наблюдалось медленное истощение русловых запасов. И только в конце месяца на реках центральных и западных районов края отмечалось прохождение дождевого паводка. Высота подъема уровня воды за паводок составила на реках бассейна р. Уссури 0,3-1,1 м, в бассейне р. Илистая – 0,8-2,2 м. Выхода рек из берегов, опасных явлений не наблюдалось.

Средняя за октябрь водность большинства рек края отмечалась ниже средних многолетних значений на 20-50%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]