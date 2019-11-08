Во Владивостоке водители выясняли отношения с помощью молотка и ножа

Конфликт между двумя водителями во Владивостоке стал достоянием социальных сетей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на @lifenews_vl, инцидент произошёл в районе улицы Бородинской. По словам очевидцев, мужчина за рулём фуры что-то не поделил с молодыми людьми на грузовике и пошёл с ними разбираться, вооружившись молотком. Однако парень не растерялся и пригрозил ему ножом, после чего пытался уехать. Однако водитель фуры начал плевать ему вслед и кинул камень вдогонку, чем разозлил водителя.

Что именно не поделили водители – остаётся загадкой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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