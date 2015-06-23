«Осенний бал» прошел во Владивостоке
«Серебряные» волонтеры из Владивостока провели первый этой осенью танцевальный вечер. «Осенний бал» прошел в Доме Молодежи и собрал более 200 участников возраста 55+.
Идею пенсионеров поддержал инициатор танцевальных вечеров для старшего поколения в Приморском крае, депутат Госдумы РФ Владимир Новиков, подчеркнув, что активистам не придется думать об организационных вопросах, за них это решат.
«Нужна лишь ваша заинтересованность, творчество и желание заявить о нем на большую аудиторию», – обратился он к пенсионерам.
В итоге, организаторы из добровольцев постарались, чтобы танцы под любимые мелодии, конкурсы, выступления творческих коллективов, наряды дам и кавалеров элегантного возраста соответствовали тематике вечера. Приз за лучший костюм и звание Королевы Осени получила Валентина Доброва, участница ансамбля «Вдохновение».
Как рассказали в краевом департаменте труда и социального развития, это не первая инициатива «серебряных» добровольцев, которая воплощается в жизнь. Так, в феврале этого года появились регулярные ретро-вечера – зимний аналог «Летних вечеров в парке 50+».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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