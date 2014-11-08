Анонс на 9 ноября

9 ноября - в театрально-концертном комплексе «Андеграунд» ВНУЭС - День бойца студотрядов.

9 ноября в 9:00 — спорткомплекс «Олимпиец» - IV всероссийский турнир по вольной борьбе памяти тренера Гусейна Асалиева.

9 ноября в 9.30 - бассейн спорткомплекса «Олимпиец» - VII международный благотворительный аквамарафон

9 ноября в 12:00 - Ботанический сад-институт ДВО РАН - субботник

9 ноября в 17:00 — Дворец детского творчества г. Владивосток - фестиваль городской школьной лиги КВН

9 ноября в 19:00 — улица Посьетская, 14, 2 этаж - шоу импровизации (комедийной) improvl во Владивостоке

9 ноября - Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

9 ноября - Международный день антиядерных акций

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]