Объявив пьянству жены бой, мужчина нечаянно убил ее





Остатки вылитого спиртного стали причиной скандала между супругами, закончившихся смертью женщины, — сообщили «Вестям: Приморье» в краевом СК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в августе 2019 года в доме на улице Завитая в селе Варфоломеевка Яковлевского района обвиняемый в ходе ссоры с 45-летней супругой нанес ей удар кулаком в лицо, от которого женщина упала на пол. От полученной травмы потерпевшая скончалась. Причиной конфликта стало то, что обвиняемый, пытаясь прекратить пьянство супруги, вылил остатки спиртного из бутылки.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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