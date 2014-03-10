Роспотребнадзор откроет «горячую линию» по вопросам каршеринга и такси





С 11 ноября начнет работу Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю с 11 по 25 ноября проконсультируют граждан по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в крупных городах – каршерингу.

Обращения будут приниматься по телефонам Управления (423) 244 35 70; 244 33 15, 244 16 93 и в Консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» по телефонам (423) 271 21 54; 276 38 93.

Кроме того, на вопросы всех желающих получить консультации по услугам такси и каршеринга ответят по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный)

Операторы Единого консультационного центра осуществляют круглосуточный прием звонков, первичную консультацию, а также, по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.

Консультации специалистами Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и Консультационного центра проводятся в соответствии с режимом работы по будням с 8.30 до 17.15, пт — с 8.30 до 16.00.

Защита прав потребителей при оказании услуг такси и каршеринга остается на контроле Роспотребнадзора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]