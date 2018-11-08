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Пенные напитки в Бельгии сварят из приморского солода

Пенные напитки в Бельгии сварят из приморского солода

Фото: sm-news.ru

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в октябре 2019 года выдало фитосанитарные сертификаты на партии зерна и продуктов его переработки (74,4 тыс. тонн), предназначенные на экспорт, — сообщили «Вестям: Приморье» в ведомстве.

Для сравнения: в октябре 2018 года за рубеж было поставлено 47,7 тыс. тонн такой продукции. Основными импортерами стали КНР, Республика Корея и КНДР.

За прошедший период в КНР направлено 68,6 тыс. тонн зерна. Наиболее значительны поставки сои – 64,8 тыс. тонн, а также кукурузы – 3,8 тыс. тонн. В октябре в КНР через приморские фитосанитарные посты также направлено 102 тонны овсяных хлопьев.

Китай остается основным импортером пшеничной муки: в октябре в страну экспортировано 1,7 тыс. тонн пшеничной муки. Всего с начала года в КНР экспортировано 31,8 тыс. тонн пшеничной муки. Кроме того, в октябре в КНР направлено 5,1 тонны муки ржаной.

В Республику Корея в октябре экспортировано 1,4 тыс. тонн сои и 0,9 тыс. тонн кукурузы.

В октябре в КНДР направлено 0,7 тыс. тонн пшеничной муки.

За прошедший месяц в Пакистан были сделаны крупные поставки гороха (0,54 тыс. тонн).

Среди других стран-импортеров – Индонезия и Таиланд, куда были направлены незначительные партии сои, а также Бельгия, в эту страну экспортированы партии солода ячменного и рисовой крупы.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в октябре выдано 2566 фитосанитарных сертификатов на экспортные партии зерна и продуктов его переработки.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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