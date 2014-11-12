Во Владивостоке открылся XVI международный джазовый фестиваль







В ритме джаза на 9 дней с мастерами импровизации из Франции, Республики Корея, США и России. Международный джазовый фестиваль проходит во Владивостоке в 16-й раз, — сообщили «Вестям: Приморье» в Приморской краевой филармонии.

Открывал фестиваль Вадим Эйленкриг и его группа «Eilenkrig Crew». Как сообщается на официальной странице филармонии в facebook, все, кто пришел сегодня на этот концерт, испытали настоящий восторг.

Во все дни фестиваля youtube-канал филармонии будет выпускать «jazzБлокнот».

Как отмечают организаторы, Международный джазовый фестиваль во Владивостоке — один из самых известных джазовых фестивалей на Дальнем Востоке России и одно из важнейших музыкальных событий приморской столицы. Он проходит ежегодно осенью (ноябрь), как и большинство джазовых фестивалей в мире.

Международный фестиваль во Владивостоке стал одним из первых мероприятий такого типа в Приморье. Он ведет свою историю с 2003 года. В течение 15 лет фестиваль развивался и в настоящее время стал центром джазовой культуры Приморского края, который ежегодно посещают более 5 тысяч человек.

Фестивальные мероприятия проходят каждый день на различных сценах города. Главной концертной площадкой является Большой зал Приморской краевой филармонии. Помимо концертов, в рамках фестиваля проходят пресс-конференции, мастер-классы, творческие встречи. Поэтому все гости фестиваля, в зависимости от музыкальных предпочтений, могут найти подходящее каждому музыкальное общение, которое позволит насладиться живым звучанием джаза.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]