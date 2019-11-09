Cиноптики расписали "сценарий" первого удара по Владивостоку (видеокарта)

Утром в понедельник, 11 ноября, во Владивостоке ожидается сильный дождь. Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на интерактивную карту погоды windy.tv, осадки начнутся рано утром и своего пика достигнут в утренний час-пик с 7 до 9 часов. Всего ожидается выпадение около 25 мм влаги.

Второй удар стихии на этой неделе стоит ждать 13-14 ноября, когда в столице Приморья ждут снег с дождем.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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