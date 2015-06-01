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Cиноптик уточнили прогноз по ливневому дождю во Владивостоке

Cиноптик уточнили прогноз по ливневому дождю во Владивостоке

В ночь на понедельник, 11 ноября, во Владивостоке ожидается ливневый дождь, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на международный интернет-сайты прогноза погоды.

По данным сайта rp5.ru, дождь начнется около часу ночи (4 мм за 3 часа), а самые сильные осадки выльются на столицу Приморья в промежуток с 4 до 7 утра - не менее 5 мм влаги за три часа. Ливень прекратится около 12 часов дня. Всего ожидается выпадение не менее 15 миллиметров осадков. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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